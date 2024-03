Valsa Ti aspetta l’invincibile Trento

Manca il palleggiatore titolare, ma è come se l’infortunio occorso a Riccardo Sbertoli non fosse mai avvenuto. Trento si è portata avanti 2-0 nella serie con Modena, esattamente quello che dicevano i pronostici, e ha battuto 3-1 la Lube Civitanova nella gara di andata delle semifinali di Champions League, il tutto sempre con Alessandro Acquarone a palleggiare, un giocatore che in teoria avrebbe dovuto giocare soltanto qualche minuto in stagione, per dare respiro a Rychlicki e allo stesso Sbertoli nel doppio cambio assieme a Nelli. E invece, come se nulla fosse: Trento sta trovando fiducia e compattezza partita dopo partita, e il successo europeo altro non fa che rendere ancora più complicato il campito di Modena in gara 3.

In Champions è stato il solito Michieletto a trascinare i suoi (23 punti, 19 quelli di Rychlicki) ma è sempre il carattere del gruppo a fare la differenza, come sottolineato da coach Fabio Soli: "È stata una partita dalle mille emozioni – il riferimento alla disputa di mercoledì sera –, ma anche caratterizzata da tanto nervosismo, vista l’importanza della posta in palio. Credo che il pubblico si sia divertito anche per questo motivo, al di là del risultato. Voglio e devo fare i complimenti anche in questa occasione alla mia squadra: è stata brava a partire fortissimo e a resettare tutto dopo aver perso nettamente il secondo parziale. Tutti hanno dato una grande mano ad Acquarone, che si sta dimostrando all’altezza del compito che si è trovato a dover svolgere, lui e i suoi compagni si stanno prendendo grandi responsabilità. E tutto ciò ovviamente mi piace molto: ogni giorno arriva la conferma di come questo sia un grande gruppo". Per ciò che riguarda la Champions League, il ritorno sarà tra otto giorni, giovedì 21 marzo, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (ore 20.30) e proprio lì verrà definita la squadra italiana che parteciperà alla finale della competizione (4-5 maggio, sede ancora da definire, a chiusura della stagione per club prima della Vnl e delle Olimpiadi).

Prima di allora, èperò l’Itas Trentino tornerà di nuovo in campo alla ilT quotidiano Arena domenica 17 marzo alle ore 17 per giocare appunto gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto Credem Banca contro la Valsa Group Modena. Ci sarà anche una gara 4 seguente al match di ritorno di Champions? Intanto oggi è il grande giorno di Alberto Giuliani, che oltre a presentare la sfida da dentro o fuori con l’Itas parlerà anche del suo rinnovo come tecnico dei gialloblù fino al 2026.