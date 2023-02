Valsa, via al valzer degli ’opposti’ Il russo Sapozhkov affiancherà Bruno

È iniziato ufficialmente il valzer degli opposti e Modena ha calato l’asso a sorpresa. La notizia è rimbalzata assolutamente inattesa nelle scorse ore tra i maggiori siti d’informazione pallavolistica e a Roma, sede della Final Four di Coppa Italia: la società gialloblù ha infatti per prima pagato il buy out di Maksim Sapozhkov (nella foto), opposto russo classe 2000 di 2 metri e 20, quest’anno in forza alla With U Verona ma di proprietà del Lokomotiv Novosibirsk.

Sarà quindi il gigante russo, che quest’anno viaggia a oltre 17 punti di media a partita, a vestire il ruolo di opposto di fianco a Bruno nella stagione 20232024? Tutto fa presupporre di sì, anche perché si stanno muovendo tante altre pedine, sempre nel ruolo di opposto e quindi appare improbabile man mano che passano le ore che il giovane bombardiere scoperto da Stoytchev possa essere utilizzato come pedina di scambio. Accanto allo svincolo di Sapozhkov, infatti, sembra che Lagumdzija, a questo punto sicuro partente da Modena, abbia già trovato un accordo con la Lube Civitanova per il prossimo anno. Nelle Marche c’è ancora Ivan Zaytsev, che quindi o si libererà dal contratto coi marchigiani, o rimarrà a far concorrenza al turco. Liberato da Perugia anche Kamil Rychlicki, che potrebbe finire a Trento dove partirà a fine stagione, assieme ad Angelo Lorenzetti, anche Matey Kaziyski, destinazione Milano per concludere la carriera sotto la Madonnina e rilanciare ulteriormente l’immagine della società di patron Fusaro.

Una grande girandola che consegna ai gialloblù l’opposto più giovane e più fisico, a oggi sicuramente il meno pronto per l’alto livello. Ora resta da chiedersi come si muoverà Zaytsev, dato che il mercato italiano, almeno per le squadre di vertice sembra chiuso. Per quanto riguarda Modena, invece, il prossimo passo da compiere è quello riguardante Earvin Ngapeth: il francese rimarrà alla corte di Giulia Gabana? O troverà un’altra collocazione, liberando la sua casella d’ingaggio per un altro acquisto di peso che vada ad affiancare Rinaldi e Davyskiba?

