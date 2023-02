Vandelli e Siboni alla presentazione della Sozzigalli

È stata presentata nei giorni scorsi l’U.C.Sozzigalli 1974 con tanti ospiti di rilievo quali l’olimpionico Silvio Martinello gli ex professionisti Maurizio Vandelli e Marcello Siboni gregario di Pantani e i sindaci di Bomporto,Tania Mechiari e di San Prospero Sauro Borghi (nella foto sono in posa insieme a i ragazzi della Sozzigalli). Un evento da non dimenticare, insomma, soprattutto per i giovani atleti che si apprestano a dare il massimo in sella alle loro biciclette.

La società presieduta da Francesco Guaitoli coadiuvato dal vice Roberto Barbieri,segretario Marco Scarpelli, consiglieri Paola e Giancarlo Lugli, Fabio Carnevali,Davide Pedroni, Fabio Bulgarelli ed Antonio Marchetti, alle soglie del 50° della fondazione con una bacheca di ben 9 maglie tricolori tra esordienti ed allievi, ha allestito una compagine di una ventina di Giovanissimi.

Difenderanno i colori biancoverdi della società fondata da Giancarlo Lugli i PG Daniel e Francesca Piergianni,Andrea Parisi,Mattia e Clara Commentale,Zeribabel Perrone ,Riccarco Goldoni, Thomas e Matteo Bellentani, Matteo Frignani,Alessandro Russo, Samuele Bulgarelli, Vasylii Butsan, Riccardo Cavalli, Rocco Chirico, Filippo Taddei, Mattia Tresente e Raffaele Tranchese. Tra gli impegni organizzativi un paio di gare per Giovanissimi a Soliera e Sorbara,ma sopratutto la gara per juniores del 1° maggio a S.Martino di S.Prospero che si corre dal 1951.

Andrea Giusti