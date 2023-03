Varoli: "A Sorbolo si vince solo con la testa giusta"

Con due salvataggi monumentali Fabio Varoli ha messo la firma sul ritorno al successo del Carpi, domenica contro la Correggese, quando il difensore classe ’99 è subentrato nel finale. Un ricambio di lusso per i due ’titolarisismi’ Calanca e Boccaccini al centro della difesa biancorossa, chiamata in questo finale di stagione ad alzare il livello per cercare di mantenere la squadra di Contini in zona playoff. "L’obiettivo è di fare più punti possibili nelle ultime 7 gare – racconta Varoli – e anche di trovare prestazioni per arrivare più in alto possibile in classifica. Non so cosa non abbia funzionato in questi ultimi due mesi, abbiamo avuto due gare in particolare in cui potevamo rosicchiare punti alle prime (Sant’Angelo e Sammaurese, ndr) ma per colpa nostra non sono andate bene. Questo però ormai è il passato, guardiamo avanti e cerchiamo solo di pensare alle ultime sette giornate".

Il rush finale comincia domenica a Sorbolo sul campo di un Lentigione che è uscito dalla zona calda e ha perso solo 2 volte nelle ultime 16 giornate. "Col Lentigione l’insidia maggiore è nella nostra testa – prosegue Varoli – loro si sono tolti dalle zone basse e hanno qualità. Conosco diversi ragazzi che giocano lì, mancherà Gozzi che con Sabotic era con me qui a Carpi nell’ultimo anno di Lega Pro e poi c’è Formato che ho marcato in qualche amichevole e di cui sappiamo bene tutti il valore. Dobbiamo affrontare la gara con la testa giusta, serve la voglia di vincere vista con la Correggese". Arrivato a inizio gennaio dal Desenzano dove era titolare, Varoli fin qui ha giocato solo 3 volte (2 dal 1’) ma non si pente della scelta fatta. "La mia voglia di giocare credo che la conoscano il mister, la società e i compagni – spiega – mi metto a disposizione e cerco di fare mi trovare pronto quando capita, domenica c’è stato bisogno e spero di aver dato un contributo nel successo. Non ho nessun rimpianto per la scelta di tornare, Carpi è sempre stata nel mio cuore, l’ho lasciata solo dopo il fallimento, altrimenti non sarei mai andato via, mi trovo molto bene qui. Il futuro? Vediamo a fine stagione".

Dal campo. Allenamento a porte chiuse ieri allo stadio con Beretta che ha svolto solo la prima parte col gruppo poi è rimasto a parte e in serata ha svolto la risonanza definitiva alla spalla. Out Bouhali, i cui esami hanno rivelato uno stiramento con stop di almeno 15 giorni. Varie le opzioni per Contini che senza Ranelli e Sall deve decidere il modulo prima di tutto: se sarà ancora 4-3-3 toccherà a Olivieri e Laurenti affiancare Yabre in mediana con Casucci (o Beretta) al fianco di Arrondini e Cicarevic nel tridente, altrimenti nel 4-2-3-1 avanzerebbe Laurenti a sinistra fra i trequartisti con Cicarevic centrale.

Davide Setti