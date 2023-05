Venduti 2.707 biglietti Sfida all’ex Zaro

Sono 2.707 i biglietti venduti per la gara di domani sera, ci saranno quasi 200 tifosi altoatesini a spingere la squadra di Bisoli verso lo storico traguardo del quarto posto. Nel Modena, avventura canarina finita per Cittadini (squalificato per un turno dal giudice sportivo), spazio al rientro di Silvestri. Difficile il recupero di Strizzolo per un dolore alla spalla, c’è Falcinelli con Diaw ma chissà che Tesser non conceda ultimi minuti a Bonfanti o a Giovannini alle spalle delle punte al posto di Tremolada.

Duca confermato a centrocampo. Dall’altra parte, il Modena ritroverà il grande ex Giovanni Zaro, per lui sarà una prima volta a Modena da avversario dopo aver lasciato i canarini nel 2021 a contratto scaduto e non rinnovato.

a.t.