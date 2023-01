Venuti comanda nella Generale Zulli e Melotti sopra i venti punti

Ripartenza tranquilla per il Top Volley nel nuovo anno, che fa i conti con un doppio turno nei campionati minori nazionali, e con il primo turno pieno nei tornei regionali: se l’ultimo turno del 2022 aveva fatto registrato il record di punti conquistati dagli atleti modenesi, nella prima giornata del 2023 a ranghi compatti ci si ferma molto più in basso, a soli 2.471 punti. Francesco Venuta dell’Artiglio Product Marking, festeggia la conferma della leadership nella classifica Generale portando a casa la vittoria di tappa con 28 punti, la seconda vittoria in stagione, ad un mese dalla precedente, che rimane però il record personale: il doppio turno di inizio d’anno, ed il turno di riposo imposto dal calendario ad Abdoul Zampaligre della Tecnomet Soliera 150, consente all’opposto solierese di strappare la seconda piazza a Luca Bigarelli, a cui non bastano 44 punti in due gare per conservare la posizione, saltando senza giocare dall’ottavo, al secondo posto.

Alle spalle di Venuta un sacco di nomi nuovi, anche se con punteggi interessanti, ma non importanti: staccati di tre punti ci sono Mattia Zulli dell’EdilCam Cavezzo, e Michele Melotti dell’Ilpa Vignola, entrambi per la prima volta in stagione sopra i venti punti, che precedono di un punto Stefano Bedin dell’Univolley Carpi, mentre la prima ragazza è Serena Rebecchi della matricola Volley Limidi.

Nella classifica generale, l’irruzione di Zampaligre spedisce fuori dalla Top Five della Generale Leonardo Sala della Lycos Torrazzo, anche perché l’opposto della Lycos Torrazzo non ha giocato per scelta tecnica: per la stessa ragione, Zampaligre passa in testa alla classifica di Serie C, mentre nella classifica a punti è inattaccabile la prima posizione di Luca Bigarelli, già a quota 268 punti, 34 in più di Venuta, mentre nella classifica All Times, Bigarelli supera quota 2.500, mentre Elisa Muzzioli tocca quota 1.500. Cambio al vertice della classifica riservata agli Under 19, dove sale Francesca Vaccari del Castelvetro, che spera Riccardo Calzolari: cambio in testa anche tra gli Over 35, dove Lorenzo Breviglieri del Soliera 150, classe 1988, fa il suo esordio direttamente in testa, scalzando Diego Raimondi della Stadium Mirandola di serie D.

Riccardo Cavazzoni