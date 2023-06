Verbilli-Montavoci sul gradino più alto

Disputare la Mille Miglia è già una gratificante ed emozionante avventura a quattro ruote se, poi, si aggiunge il valore aggiunto di percorrere le strade anche della propria provincia e città, il quadro generale assume un valore maggiore. Il modenese Umberto Ferrari, però, non ha solo disputato l’edizione 2023 della "Freccia Rossa" a bordo di un’affascinante Bugatti T 40 del 1927 assieme a Mario Ronzoni, ma anche a concludere nelle prime trenta posizioni della classifica assoluta dopo due anni di inattività. Un ottimo risultato per il driver geminiano, abituale consulente di comitati organizzatori di gare valevoli per il campionato italiano regolarità.

Podio e brindisi con spumante anche al San Marino Rally, dove l’equipaggio prignanese composto da Pier Verbilli e Sara Montavoci (nella foto) ha portato la Renault Clio R3 sul gradino più alto di categoria e di classe. Un risultato importante per Verbilli sia in ottica della classifica di Coppa Rally di Zona Emilia – Romagna – Marche – San Marino sia come ulteriore esperienza sui fondi sterrati in vista del Rally dell’Adriatico a luglio. "Sono soddisfatto – ha spiegato Verbilli – nonostante un fondo al limite del praticabile abbiamo condotto una gara accorta per conquistare punti per il campionato oltre che far esperienza sullo sterrato".

Gara sofferta per Maira Zanotti al Rally di Reggello, protagonista di un’uscita di strada che ha compromesso le prestazioni della propria Renault Clio condivisa con Ivan Garuti. Con tenacia e grande forza di volontà la driver modenese è riuscita a terminare la competizione fiorentina e a conquistare la leadership nella classifica femminile della Coppa Rally di Zona Toscana. "Una soddisfazione la conquista della pedana d’arrivo da condividere con tutti coloro che hanno offerto supporto affinché potessi concludere la gara – ha commentato Zanotti – in assistenza abbiamo assistito ad una manifestazione di affetto da parte di molti team concorrenti".

Giampaolo Grimaldi