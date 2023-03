Vernia al 96esimo riesce a salvare la Cittadella

CASTELVETRO

1

CITTADELLA

1

CASTELVETRO: Avgul, Gargano, Marconi, Massari, Dembacaj, Operato, Notari, Pigozzi, Barbieri (43’st Zagari), Giordano (43’st Carrera, 50’st Venturelli), Scarlata (19’st Nanetti). A disp.: Zironi, Mandreoli, Ceccarelli, Canalini, Bocedi. All. Domizzi.

CITTADELLA: Chiossi; Sejdiraj (44’st Gollini), Aldrovandi, Pappaianni, Boilini (30’st De Lucca); Vernia, Covili (20’st Conte), Pampaloni (10’st Cannoni); Falanelli, E. Esposito (35’st Cinquegrano), Ridolfi. A disp. Fiorito, Serra, Galanti, L. Esposito. All. Cattani.

Arbitro: Fedolfi di Parma

Reti: 8’ Giordano, 51’st Vernia

Note: espulso Avgul al 50’st, ammoniti: Aldrovandi, Ridolfi, Boilini, Giordano, Massari, Vernia

Il Castelvetro sogna fino al 96’ di tirare un brutto scherzo all’ex mister Cattani, ma la Cittadella pareggia al 96’. La squadra di Domizzi (nono risultato utile) passa dopo 8’ quando Giordano che batte Chiossi con una conclusione nell’angolino. Al 24’ Scarlata manda fuori di poco, poi al 28’ Emanuel Esposito va già in area ma Fedolfi lascia correre. Al 34’ punizione di Scarlata che fa tremare la traversa di Chiossi.

Nella ripresa al 58’ Scarlata calcia a colpo sicuro da solo davanti al portiere ma viene rimpallato, al 90’ è il palo a dire di no a Marconi, al 91’ Zagari ad un metro dalla riga calcia incredibilmente alto. Così al 96’ Avgul in uscita tocca la palla con le mani fuori area e viene espulso: sulla punizione Vernia batte il neo entrato Venturelli per l’1-1.