"Verso il dopo Nanni"

"Per motivi estranei al rapporto professionale che lo legava al Modena, Marco Nanni, ha deciso di non continuare il suo percorso del progetto Modena. Al manager non possiamo che rinnovare la nostra grande stima per il grande impegno profuso, con eccezionali risultati. A Marco Nanni, i nostri piu sentiti ringraziamenti, assieme all’ augurio di nuove importanti sfide di altissimo livello nel prossimo futuro agonistico".

Dopo una grande stagione con il quarto di finale scudetto dopo 20 anni di storia, cambiano tutti i progetti verso un nuovo futuro ambizioso. Essendo due percorsi diversi, si è deciso con reciproco consenso di percorre nuove strade. Marco Nanni, manager di prestigio, rimane alla finestra pur essendo richiesto da societa italiane, con budget impensabili per lo scudetto. Con risorse economiche fuori dalla portata del piccolo grande Modena, che saggiamente sposa il nuovo corso mantenendo un conto economico da serie A, tutto il settore giovanile fino alla prossima serie C1 2024, futuro serbatoio in casacca gialloblu in A. Una vera asta tra i maggiori team, secondo rumors attendibili, vedono Marco Nanni probabile manager del Parma. "Forti della Medaglia Oro del Coni per meriti sportivi, siamo pronti per il nuovo progetto del dopo Nanni – cosi il presidente Claudio Campioli - Non sarà più la stessa squadra 2023, salvo giocatori base. Puntiamo il più possibile su giocatori in loco, promossi dalle giovanili, con alcuni punti fermi della passata stagione. Il lavoro in corso Pnrr del nuovo Torri, ha bloccato linfa vitale del nostro team. Iniziamo subito con i tecnici delle giovanili per lavorare e plasmare il nostro futuro. Valutiamo un nuovo allenatore che sposi in pieno il progetto Modena. I quarti di finale 2023 per noi non sono stati una conclusione, ma una nuova ripartenza stimolante per le ambizioni del nuovo Modena".

Giorgio Antonelli