Verso il match del ’Vigorito’ di sabato

Incontrarsi e dirsi (forse) addio. Modena e Benevento ci hanno messo 93 anni prima di sfidarsi, nella loro storia, per la prima volta. Il primo confronto tra gialloblù e giallorossi è stato il 18 dicembre scorso, 1 a 1 al Braglia. E di conseguenza i gialli, sabato, scenderanno su un campo assolutamente inedito, il Santa Colomba, intitolato alla memoria di Ciro Vigorito.

In questi tanti anni le due società, quando erano entrambe in terza serie, per ragioni di latitudine, giocavano in gironi diversi, e quando i sanniti nel 2016 conquistarono la prima storica promozione in B, il Modena contemporaneamente retrocedeva in C. Sabato i canarini, già salvi, sul terreno beneventano proveranno a vincere per coltivare quel sogno playoff che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione assolutamente positiva. Di contro il Benevento, ultimo a quota 32, ha sì un piede in C, ma allo stesso tempo può ancora coltivare una piccolissima speranza di agguantare in extremis i playout. La prima condizione è vincere entrambe le partite che mancano da qui alla fine, a cominciare da quella contro il Modena, sperando che il Brescia perda in casa con il Pisa e all’ultima a Palermo e che il Perugia non vinca a Venezia, visto che riceverà proprio i giallorossi all’ultima in un match che potrebbe diventare un vero spareggio. E che la Spal nelle ultime due giornate non faccia più di due punti, per affiancare il Brescia a 38 con scontri diretti alla pari ma miglior differenza reti. Ipotesi quasi... fantascientifica, ma possibile e dunque i gialli non si troveranno di fronte ad un avversario arrendevole. Un accenno a due ex di giornata. Nicolò Manfredini, che ha difeso la porta canarina in 74 occasioni in sei anni, ed Andrea Agostinelli, oggi tecnico dei giallorossi (il quarto della stagione), che da calciatore collezionò tra il 1981 e il 1982 ventisette gettoni in canarino in un campionato nel quale il Modena sfiorò la B. Ma la gara di Agostinelli che tutti ricordano fu quella del febbraio 1982 quando i gialli, in un’amichevole di lusso, batterono al Braglia la Polonia di Boniek (che da lì a pochi mesi arriverà terza al Mundial vinto dagli azzurri) 2 a 1, con una rete ed un assist proprio del fantasista di scuola Lazio.

Alessandro Bedoni