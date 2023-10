Verso il match di Bari

Il Bari ha comunicato che a ieri sera erano stati venduti circa 2mila biglietti (8.809 sono gli abbonati del Bari) per la partita che si disputerà sabato alle 14. Dopo il Gos in programma nella giornata di domani ci sarà l’ apertura vendite dei biglietti per il settore ospiti (l’Osservatorio ha determinato la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Modena ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ’Modena F.C. 2018’).

Una trasferta dunque delicata per i gialli di mister Paolo Bianco, che come noto arrivano da due ko interni, contro il Venezia e contro il Palermo, e prima di una altrettanto delicata ’gita’ a Brescia, in calendario martedì 24 con fischio d’inizio alle 18.30. Nel Bari, lo ricordiamo, è appena avvenuto un avvicendamento importante: l’ex allenatore del Modena Michele Mignani infatti non guida più i galletti e al suo posto è subentrato Pasquale Marino.