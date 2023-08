Verso l’esordio in Coppa Fiducia Modena

Il Modena riprende questo pomeriggio ad allenarsi allo Zelocchi aprendo di fatto la settimana che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione, ovvero la sfida di Coppa Italia contro il Genoa che andrà in scena venerdì alle 21 sul campo di Marassi. Le buone indicazioni di giovedì scorso nell’amichevole in quota contro la Dinamo Tirana fanno respirare un sano ottimismo all’ambiente. E a proposito di buoni segnali, hanno spiccato le buone prove di Abiuso, Guiebre e del giovane Mondele, che aspira a buon dritto al ruolo di vice Gerli. A parte Ponsi e Bozhanaj ancora alle prese con qualche acciacco (ma Ponsi dovrebbe essere convocabile per venerdì), tutti disponibili per Paolo Bianco e il suo staff; a Marassi non sarà comunque presente Magnino, che sconterà il turno di squalifica per l’espulsione rimediata nell’edizione scorsa della Coppa.

Si diceva del primo impegno ufficiale, quello che avrebbe anticipato di una settimana l’esordio in campionato dei canarini; questo, ormai è scontato, non avverrà il 18 agosto prossimo visto che il calendario ha accoppiato il Modena alla squadra "X", e dunque la truppa gialloblu dovrà suo malgrado saltare l’impegno, così come il Pisa che dovrebbe ricevere il Lecco, la squadra "Y" della prima giornata. Condizionali assolutamente d’obbligo, visto che l’ultimo grado di giudizio di questa interminabile querelle ci sarà soltanto il 29 di agosto con il Consiglio di Stato.

Debutto quindi spostato al 26, con i gialli che ospiteranno l’Ascoli al Braglia. Ma torniamo all’oggi, e a questa settimana che porterà anche, mercoledì, alla presentazione on line delle nuove maglie (per altro già... spoilerate in settimana dopo essere apparse per qualche ora sugli scaffali di un negozio modenese) ed entro venerdì pure all’ufficializzazione dei numeri di maglia per la prossima stagione, che dovranno essere sulle spalle dei calciatori a partire appunto dalla gara di Coppa.

MERCATO. Il direttore Vaira continua a lavorare sulle uscite, per una rosa che dovrà comunque essere sfoltita. La riammissione in B del Lecco ha riacceso il forte interesse dei blucelesti per Armellino, mentre il Cesena sta insistendo per portare in Romagna, oltre a Piacentini già ufficializzato, anche Mosti e Ogunseye: l’affare dovrebbe perfezionarsi entro la settimana. Valigie in mano anche per Renzetti, che però sembra non avere al momento richieste.

ABBONAMENTI Continua la vendita delle tessere per la prossima stagione, con la biglietteria della società che rimarrà aperta da domani a venerdì dalle 15 alle 19, mentre rimarrà chiusa dal 12 al 15 agosto.

Alessandro Bedoni