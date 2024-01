Verso Palermo. Si va al ’Barbera’ con una lunga lista di assenti . I rosanero pronti a buttare nella mischia Ranocchia

Una sola seduta di allenamento ieri per il Modena, che ha lavorato in mattinata agli ordini di Paolo Bianco. Il tecnico, in vista della gara del Barbera, non avrà a disposizione, oltre al lungodegente Gargiulo, come noto anche Duca, Oukhadda (foto) e Palumbo. Per quest’ultimo potrebbe essere possibile, anche se non facile, un recupero per il match del 27 gennaio al Braglia contro il Parma. Per quel che riguarda i tifosi canarini, al momento sono poco più di un centinaio quelli che affronteranno la lunga trasferta siciliana per seguire i propri beniamini.

Qui Palermo Doppia seduta di allenamento intanto ieri per il Palermo, che ha recuperato completamente Coulibaly. Il calciatore ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione di Corini per la gara di sabato pomeriggio contro il Modena. A disposizione del tecnico rosanero anche Filippo Ranocchia, arrivato via Empoli dalla Juventus e che sarà quasi certamente in campo. Sul mercato, la squadra rosanero ha intanto praticamente definito l’arrivo dal Verona dell’attaccante Thomas Henry, manca soltanto l’ufficialità.