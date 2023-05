Verso un cambio per ogni reparto A Lopez le chiavi del centrocampo

Gregoire Defrel e Jeremy Toljan dal 1’, come Maxime Lopez, per un cambio per reparto. Forse anche Martin Erlic, che insidia Ferrari e Tressoldi al centro del pacchetto difensivo: squadra non fatta ma quasi – stamattina breve seduta pre-gara - per il Sassuolo, che all’assenza prevista dello squalificato Pinamonti aggiunge quella di Zortea, anche lui fermato dal giudice sportivo dopo la gara contro la Lazio. Riecco allora i già citati Defrel e Toljan al ‘loro’ posto, e riecco Maxime Lopez riprendersi le chiavi di un centrocampo che assume, con Frattesi ed Henrique di fianco al regista francese, le sembianze-tipo, spingendo in panchina Obiang. Detto che cercando uomini cui verrà chiesto soccorso a gara iniziata vale la pena segnalare Bajrami e Alvarez per l’attacco, Harroui e Thorstevdt per la mediana, non resta che aggiungere che gli ‘osservati speciali’ del ‘monday night’ del Mapei Stadium sono Domenico Berardi e Armand Laurientè. Il primo è, insieme a Antoine Griezmann, uno dei due giocatori che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (sette reti e sei assist per l’attaccante calabrese) mentre il secondo è in ‘sonno’ da un po’ – ultimo gol alla Roma, a metà marzo – ma resta il terzo giocatore per dribbling tentati in questo campionato alle spalle di Leao e Kvaratskhelia ed il secondo, dietro a Leao, per dribbling completati.

Stefano Fogliani