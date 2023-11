Verza e Frison in difficoltà, si salva Calanca

Rinaldini 4. Nessun tiro in porta, nemmeno il gol perché l’innocuo cross di Selleri se lo butta dentro lui.

Verza 5. In continua difficoltà con Ghebreselassie, che gli ruba la palla del possibile 2-0. (1’st Tcheuna 5. Dentro per cambiare passo a destra, non si ricorda un’azione in appoggio offensivo).

Frison 5. Spesso in ritardo su Barbieri. Segna il pari glielo annullano per un dubbio offside. (1’st Bouhali 5,5. Prova a mettere un po’ d’ordine nella ripresa ma non è incisivo).

Calanca 6. Mette in porta Sall che spreca sul palo, sfiora la rete nel finale. L’ultimo ad arrendersi.

Cecotti 5. Stranamente incerto e timoroso, Mele da quella parte viene giù che è un piacere. Sullo 0-0 davanti al portiere crossa invece che calciare.

D’Orsi 5,5. Tanti chilometri, tanti palloni toccati ma pochissima lucidità.

Mandelli 6. Ripresa encomiabile da centrale difensivo spesso nell’uno contro uno. Peccato perché si divora alla prima azione la palla dell’1-0.

Forapani 5,5. Un paio di sgasate ma sbaglia tanto. (22’st Arrondini 5. Entra acciaccato e nel finale spara sull’esterno la prima vera occasione).

Cortesi 6. Fra i più ispirati dei primi 45’, quando imbuca spesso nella difesa bolognese per i compagni. Si spegne nella ripresa: forse è stata l’ultima in biancorosso. (15’st Larhrib 5. Anche lui si perde nel secondo tempo incolore, entra per dare la scossa ma non ne azzecca una).

Saporetti 5,5. Serve due palle d’oro a Mandelli e Sall, chiama Bizzini al miracolo nel finale.

Sall 4,5. Due errori clamorosi nei primi 45’ davanti al portiere e una ripresa senza acuti.

Davide Setti