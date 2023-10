Verza vince sempre il duello con Piscitella. Calanca è un muro che gli avversari non sfondano

RINALDINI 6,5. Non deve fare tanto (solo un volo su Tanasa) ma gestisce bene tutto.

VERZA 7. Tiene bene nel duello con Piscitella, mai pericoloso, solo i crampi lo mettono ko. (21’st Ofoasi 6. Dà una mano in fase difensiva a Bouhali).

ROSSINI 6,5. Sicuro e in anticipo fino all’impatto che lo manda in ospedale. (47’pt Bouhali 6,5. Dentro a freddo da mediano, poi passa dietro a destra e lo fa con intensità).

CALANCA 7,5. Un muro che la Pistoiese non varca mai, la migliore risposta dopo alcune incertezze, nella gara contro l’avversario più forte.

CECOTTI 7. Lascia a Oubakent appena un paio di cross, poi da quella parte arrivano anche Ferrandino e Silvestro, ma non se ne accorge nessuno.

MANDELLI 7. Il continuo interscambio con D’Orsi lascia al Carpi il pallino costante. Ottimo anche da difensore centrale.

D’ORSI 6,5. Piace ancora di più davanti alla difesa, nel finale sbaglia qualche passaggio per stanchezza.

FORAPANI 6,5. Un paio di coast to coast e aiuto costante alla difesa.

CORTESI 6. Si procurerebbe anche un rigore non visto. Ma non calcia in porta un paio di palle invitanti. (24’st Larhrib 6. Un paio di guizzi).

SAPORETTI 6. Tocca la prima vera palla al 79’ e sfiora l’eurogol, poco cattivo sulle ultime due mischie davanti a Ricco.

ARRONDINI 5,5. Ha le due palle gol migliori, la prima la spara sul difensore, la seconda davanti a Ricco sull’esterno della rete. (27’st Sall 6 Tanto movimento per la squadra).

Davide Setti