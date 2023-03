Viareggio cup, sfida contro il Rukh

Presentato il calendario completo della 73ma edizione della Viareggio Cup, in programma dal 20 marzo al 3 aprile prossimi. Come da tradizione sarà la squadra campione in carica a disputare la gara inaugurale, quindi la ‘prima’ tocca proprio al Sassuolo, che vinse l’anno scorso e affronterà gli ucraini del Rukh Lviv lunedì alle ore 15 preso lo Stadio ‘Ferracci’ di Torre del Lago. Gli altri impegni dei neroverdi, che parteciperanno con la formazione under 18 allenata da Francesco Pedone e sono stati inseriti nel girone 1 del gruppo A saranno mercoledi 22 marzo, sempre alle 15, contro i senegalesi dell’Olympique Thiessois a Fossone e venerdi 24 al ‘Marco Polo Sports Center’ di Viareggio, dove i neroverdi affronteranno la Carrarese. La fase ad eliminazione diretta inizierà invece martedì 28 marzo con gli ottavi di finale, cui accedono le prime classificate di ognuno degli otto gironi in cui sono suddivise le 32 squadre partecipanti.