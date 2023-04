Viareggio, semifinale con la Viola "Siamo solidi, daremo il massimo"

"Abbiamo cominciato il torneo con un bell’entusiasmo, e gara dopo gara la squadra è cresciuta, trovando sempre maggiore consapevolezza e ottenendo questa semifinale che è un bel traguardo, di cui tuttavia non ci accontentiamo".

Oggi alle 14 l’under 18 del Sassuolo guidata da Francesco Pedone gioca, a Seravezza (Lucca), la semifinale della Viareggio Cup contro la Fiorentina e il tecnico neroverde, arrivato questa estate a sostituire Emmanuel Cascione, che il torneo lo vinse l’anno scorso, si prepara ad una partita, dice, "molto difficile ma altrettanto bella da giocare, vista la posta in palio".

Ha chiuso il suo girone al primo posto, il Sassuolo, ha battuto il Grosseto agli ottavi e la Samp ai quarti: se è vero che vincere aiuta a vincere, non si può dire non si sia messo sulla strada giusta, traendo il massimo da una squadra allestita mescolando all’under 18 alcuni ‘Primavera’ che fin qua non avevano trovato troppo spazio ‘al piano di sopra’. "Ne è uscito un mix che ha qualità, anche perché i ragazzi ci hanno messo del loro e, pur non troppo abituati a giocare insieme, hanno trovato una compattezza invidiabile: proprio la solidità credo sia alla base dei risultati che stiamo ottenendo, andando anche oltre la fatica di tante gare così ravvicinate. Ma i ragazzi – dice Pedone – ce la stanno mettendo tutta e so che ce la metteranno tutta anche per conquistare la finale".

Di fronte al Sassuolo una Fiorentina che ha avuto bisogno dei rigori per superare l’Honved nei quarti, ma prima aveva fatto percorso netto, vincendo tre gare su tre ai gironi e maramaldeggiando (4-0) negli ottavi contro il Pontedera. "Sono forti, e lo sappiamo, ma – chiude Pedone – siamo pronti a giocarcela: il Viareggio è una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile, ed una vetrina importante per i ragazzi". Che addosso avranno parecchi occhi: il match va infatti in diretta su Rai Sport (Canale DTT 58).

Stefano Fogliani