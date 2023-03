Vignola corsara nella tana della capolista Granarolo, Modena schianta la Vis Persiceto

Serie D maschile poule play-off: vittoria esterna nella tana della capolista Granarolo per la SPV Vignola (girone F - Cavazzoli 13, Fiorini-Penna-Dawson 11), che si impone 79-82. Dopo una partenza a rilento, i giallo-neri cominciano a macinare gioco nella seconda frazione, prendendo il controllo dell’incontro e portandolo fino alla sirena finale, nonostante la rivedibile serata ai tiri liberi. Vince anche Modena Basket (girone E - Nasuti 16, Casu 15, Ayiku 13), che schianta 84-47 la Vis Persiceto archiviando la pratica già all’intervallo grazie al 24-7 di break arrivato nel secondo quarto. Sconfitta, invece, per una spenta Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Granata 11), che affonda 77-43 in quel di Ozzano. Partita opaca per i modenesi nonostante buone cose espresse nei primi 15’ di match.

Il secondo tempo è un monologo bolognese guidato dall’estro di capitan Landi.

Serie B femminile poule play-off girone C: cade sul campo amico la SBS Piumazzo (Zarfaoui 11, Cattabiani 10), che lascia strada a Puianello 48-56. Ora, la vetta del girone occupata da quattro formazioni. Oltre alle due già citate, ci sono anche Magika e Wamgroup Cavezzo. Proprio le giallo-nere sono uscite vincitrici dall’anticipo in quel di Scandiano con il punteggio di 58-67 (Calzolari 17). Dopo oltre 25’ di grande equilibrio, le reggiane sembrano indirizzare il match toccando il +8 alla terza sirena. Nell’ultimo parziale, però, la Wamgroup ribalta completamente la situazione, piazzando il decisivo 14-0 lanciato da Marchetti e chiuso da Costi con due mortifere triple. Scandiano rientra fino al -1, ma negli ultimi 3’ le padrone di casa non trovano alcuna segnatura, permettendo a Cavezzo di prevalere con Maini-Costi-Kolar.

Davide Ceglia