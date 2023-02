Vignola espugna il campo del Selene Sbs Piumazzo sbanca il parquet di Scandiano

Serie D poule play-off: torna al successo la SPV Vignola (girone F - Torricelli 17, Cappelli 13), che espugna al fotofinish il campo di Selene per 66-69. I giallo-neri comandano spesso le operazioni e, grazie al solito duo Torricelli-Cappelli, in un finale al cardiopalma riescono a spuntarla. Successo anche per Modena Basket (girone E – Mancin 14, Nasuti 13, Mantovani 11), che batte Giardini Margherita 73-69. Sconfitta interna per la Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Govoni 17, Cuzzani M. 14, Torricelli 13, Del Papa 10), che cede sotto i colpi di un Matteo Fornasari formato MVP: Budrio espugna il pala "Reggiani" con il punteggio di 79-85. Alta intensità per tutto l’arco del match, con gli ospiti che partono bene infilando 26 punti nei primi 10’. Castelfranco, però, rimane a contatto rientrando e non facendo mai scappare definitivamente i giallo-blu. L’ultimo quarto è di rincorsa per una Ottica Amidei spinta dal proprio capitano Del Papa, ma Fornasari piazza 13 dei 22 punti totali proprio in questa frazione, permettendo ai suoi di inanellare il quarto successo su 5 gare di questa seconda fase. Serie B femminile poule play-off girone C: doppio successo modenese, con SBS Piumazzo che sbanca 55-56 il parquet di Scandiano, e Wamgroup Cavezzo (Calzolari 18, Siligardi 13) che fa suo il match di Forlì 58-71. Cavezzo mantiene la vetta, sempre in coabitazione con Piumazzo, con Castel S.Pietro che fa un passo falso interno perdendo contro Puianello. Le giallo-nere volano sul +9 dopo 10’, tenendo bene i tentativi romagnoli di rientro. Marchetti e Calzolari, nella terza frazione, vanno a segno gratificando il lavoro difensivo, dando un confortante +16 (43-59) alla penultima sirena.

Davide Ceglia