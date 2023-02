Vignola scivola in casa Donne ko in serie B

Sconfitta casalinga per la SPV Vignola (poule play-off girone F - Torricelli 21, Cappelli 10, Dawson e Miani 9), che cede solamente nel finale 69-75 alla corazzata Villanova Tigers. I giallo-neri giocano alla pari contro una formazione che presenta, all’interno del proprio roster, giocatori come Zannoni e Polverelli ai quali, certamente, la Serie D sta leggermente stretta come categoria. Vignola, dopo un tentativo di mini-allungo romagnolo nella terza frazione, rientra bene spinta dalle bombe di Torricelli, salvo poi gettare alle ortiche il match nei minuti finali, errori da sotto e palle perse. Zannoni indovina la bomba del +2, Villanova recupera nell’azione successiva, e Bomba arrotonda il +6 da sotto anticipando la sirena. Vittoria interna per Modena Basket (girone E – Twum 19, Nasuti 18, Mancin 10, Mengozzi 9) che, senza grossi patemi, batte 93-78 una Forlimpopoli priva di due pedine fondamentali quali Gasperini e Fabiani. In campo femminile (Serie B poule play-off girone C) doppia sconfitta casalinga: la Wamgroup Cavezzo si deve inchinare alla Magika Castel San Pietro per 47-54, SBS Piumazzo perde 63-64 con Fiorenzuola.