Vignolese-Cittadella, super derby

Il fine settimana dei dilettanti si apre oggi con un anticipo succulento di Eccellenza (ore 17) fra Vignolese e Cittadella al ’Caduti di Superga’, un derby che vale doppio: i rossoverdi viaggiano a +2 sui playout e la squadra di Cattani a -8 dalla vetta deve difendere il 2° posto che divide con l’Agazzanese (domani in casa con la capolista Borgo). Ecco la schedina del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le gare anche di domani (15,30). Vignolese-Cittadella (oggi ore 17) X2. Perinelli senza lo squalificato Luccarini, negli ospiti pesa la squalifica di Falanelli, out Mazzali, tornano Parisi e Bellentani. Arcetana-La Pieve X. Scontro salvezza cruciale, coi pievani a +7 sulla squadra di Pivetti privi di Ruopolo squalificato. Campagnola-Castelvetro X. Domizzi cerca il 13esimo risultato utile di fila sul campo del fanalino (manca solo la condanna matematica) senza Poligani e con Cornia e Scarlata in dubbio. Castelfranco-Modenese 1X. Derby ricco di ex (come il ds Rebuttini) e dal valore altissimo per la classifica: la Virtus (3 ko in 5 gare) è scivolata a -4 dal 2° posto e non ha Tesa e Palmiero oltre agli squalificati Bertetti e Nicolosi (2 turni) ma Timperio e Nait possono rivedersi in panchina, nei gialloblù la tegola Saetti Baraldi (crociato) si aggiunge alle assenze di Borghi e Agrillo, tornano Lusvarghi e Svarups. Formigine-Rolo X. Nella sfida da ex per mister Sarnelli out l’altro ex Cremaschi per squalifica, dubbio Caselli.

Panchina. Cambia ancora guida tecnica la Fonda Pavullese (Terza ’A’), in seguito alle dimissioni di Gianni Scacchetti: dopo l’interregno per due gare del tandem Ballocchi-Vallicelli, da ieri ufficiale l’arrivo per le ultime 3 gare (più playoff) di Michele Palladino già vincitore della Seconda al Fox Serramazzoni, mister a Pavullo e vice a Veggia, ha allenato per tanti anni nel settore giovanile pavullese.

Davide Setti