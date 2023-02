VIGNOLESE

2

COLORNO

0

VIGNOLESE: Cinelli, Luccarini, Melli, Kane, Tedeschi, Vaccari, Selim (55’ Musardo), Pescatore, Girotti (85’ Uhunamure), Iori, Benatti (50’ Barbolini). A disp. Cavazza, Zannoni, Incerti, Semeraro, Frentoaei, Mekhchane. All. Perinelli.

COLORNO: Narduzzo, Zaccariello (75’ Tosolini), Rizzi (30’ Toma), Vincenzi (78’ Rosa Gastaldo), Marmirioli, Bastrini, Galafassi (60’ De Luca), Arati, Altinier, Malivojevic, Ghirardi. A disp. Viotto, Crescenzi, Morrone, Diaw, Manchi. All. La Rosa.

Arbitro: Manassero di Piacenza

Reti: 10’ Selim, 23’ (rig.) Iori

Note: ammoniti Altinier, Musardo, Iori.

Prosegue il momento d’oro della Vignolese (6° risultato utile) che batte anche il Colorno e sale a +3 sui playout. La gara si decide in 20’: al 10’ gran diagonale di Selim per il vantaggio, al 23’ Iori raddoppia su un rigore fischiato per un fallo di mano. Il Colorno reagisce con Altinier e Arati ma Cinelli risponde presente, poi al 43’ annullato l’1-2 di Ghirardi per offside.