Villa d’Oro si arrende solo in finale contro Sesto Fiorentino

Nell’ambito dei campionati italiani che si sono appena conclusi a Riccione, è andata di scena anche la fase finale della Coppa Italia, destinata alle squadre che si sono aggiudicate le competizioni regionali, tra cui la formazione villadoriana, che è arrivata a disputarsi la finalissima per il titolo. L’avventura, per il team rossonero, composto da Andrea Allegri, Matteo Malizia e i giovanissimi Lorenzo Rettighieri e Davide Monari, non era iniziata benissimo, con una prima sconfitta all’esordio contro Roma per 3-1, poi però sono arrivati i successi per 3-0 contro Trento e quello tiratissimo per 3-2 contro Marsala, che ha aperto le porte al tabellone finale. Poi sono arrivati altri due successi sul filo di lana contro Perugia e Capri sempre per 3-2, ma in finale, contro Sesto Fiorentino non c’è stato nulla da fare, troppo forti i toscani, che si sono imposti per 3-0. Per il resto, ai campionati italiani di Riccione, poca gloria per gli atleti modenesi: i migliori sono stati i giovanissimi Lorenzo Rettighieri ed Elena Ferretti, che nel doppio misto di V Categoria si sono avvicinati al podio, sconfitti solo ai quarti di finale. Lo stesso Lorenzo Rettighieri, nel singolare, dopo essersi aggiudicato il proprio girone di qualificazione, si è fermato al quarto turno del tabellone.

Regionali giovanili. La stagione agonistica 2023 si è chiusa con l’assegnazione dei titoli regionali giovanili, le cui gare sono andate di scena a San Felice Sul Panaro la scorsa domenica. Assente, purtroppo, per ragioni personali il miglior talento del vivaio villadoriano Lorenzo Rettighieri, candidato all’oro nell’Under 15. Comunque, gli altri rossoneri si sono fatti valere e hanno portato a casa medaglie a volontà, anche se nelle gare di singolare è mancato l’acuto. Nell’Under 21, buon argento di Michele Bignami, battuto solo dal vincitore del titolo, il parmense Sernesi. Nell’Under 17, bronzo per Davide Monari, che in semifinale ha perso con dal vincitore del torneo. Quarto di finale, invece, per Daniele Arletti. Bronzo anche per Elena Ferretti nell’Under 17 femminile. I migliori risultati sono però arrivati dai doppi: nell’Under 17, Davide Monari, in coppia col piacentino Andrea Bragadini, si è aggiudicato il titolo regionale. Monari ha concesso il bis nel doppio misto Under 17, in coppia con Elena Ferretti. Alle loro spalle, la coppia rossonera formata da Elena Gabbi e Andrea Gheduzzi.

In foto: sopra podio doppio maschile Under 17, sotto podio doppio misto Under 17.