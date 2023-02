Villa d’Oro vuole la vetta Kerakoll, crescita costante

Come è ormai tradizione, i campionati minori di pallavolo si sono fermati nello scorso week end: una volta succedeva al termine del girone d’andata, poi dopo lo sconquasso del Covid la sosta viene comunque programmata a fine gennaio.

Serie B maschile. Dopo la bellissima promozione della Stadium nella passata stagione, il volley modenese rimane protagonista anche quest’anno, per merito della National Villa d’Oro Modena che, confermando i pronostici dell’estate, ha chiuso l’andata con un ottimo secondo posto, a tre punti dalla vetta, ed in piena bagarre per i playoff promozione: meno bene Moma Anderlini e Modena Volley, ma si tratta di due squadre Under 18, all’inizio del ciclo, e quindi relativamente interessate alla classifica. Nell’altro girone, buon torneo della Kerakoll Sassuolo, forse un pizzico al di sotto delle attese, ma in costante crescita, e tanto coraggio per la matricola Malagoli Planet Group Spezzanese, falcidiata dagli infortuni, ma comunque in piena corsa per la salvezza.

Serie B femminile. Tante difficoltà nel torneo di B1, con il Volley Modena ancora a caccia di un assetto definitivo, e dal girone di ritorno anche senza il tecnico Marco Montaldi, e la matricola Tieffe ZeroSystem S.Damaso malinconicamente sul fondo, dopo una partenza con quattro punti nelle prime tre gare, che aveva fatto presagire ben altro torneo. Molto meglio in B2, dove la Cai Stadium Mirandola, seconda al termine dell’andata, sembra assolutamente in grado di arrivare ai Playoff: bene anche la Moma Anderlini, che con una squadra Under 16 sta facendo vedere ottime individualità.

Regionali maschili. In C maschile pronostici rispettati, con la matricola RCL Gallonese seconda alla pausa, e forse solo l’Univolley Carpi in grado di seguirla: più protagonista la pallavolo modenese in serie D, con una Taccini Green Star travolgente ed imbattuta, ma anche Bper Vgm, Holachek Maritain e ILPA Vignola sugli scudi.

Regionali femminili. Qui le cose vanno decisamente meglio con due modenesi in testa ai rispettivi gironi, Hidroplants Soliera 150 e Texcart Mondial Carpi, sicuramente in grado di puntare alla B2, con Sanmichelese ed Edil CAM Cavezzo che hanno messo i playoff nel mirino: in serie D la Giacobazzi Nonantola domina imbattuta, ma Corlo Hidromec, Leonardi Marano e Volley Limidi sono ancora pienamente in corsa.

Riccardo Cavazzoni