Vince il favorito Aouani I partecipanti erano 535

La Corrida vera è questa, sul percorso tradizionale, con i "top runners" ed i tapascioni (gli atleti di minore livello, ma con grande cuore) insieme a sfilare per le vie della città; i primi insidiati dai migliori agonisti locali, gli altri con l’obiettivo di migliorare il proprio tempo, magari di rientrare nei primi 200, o solo di battere il compagno di squadra. Meteo perfetto per correre, 535 competitivi classificati ed il lungo serpentone dei non competitivi che ha riempito le strade: tutto come doveva essere. Il più veloce si è confermato il favorito della vigilia, Iliass Aouani, che ha percorso i 13,35 km. in 38’26’’; che corrisponde a 20,84 km all’ora. Iliass è venuto in Italia a 2 anni, ed a 14 ha vinto il primo tricolore juniores nei 5000. Ha studiato negli Stati Uniti ed è ingegnere. Rientrato nel 2021 ha iniziato a raccogliere titoli: è stato il primo a vincere nella stessa stagione i titoli italiani assoluti di cross, 10.000 su pista, 10 km su strada e mezza maratona; per le Fiamme Azzurre ha esordito in maratona con 2h08:34.

Ad oltre un minuto si piazza Xavier Chevrier, terzo nel 2020, mentre il terzo posto va con merito ad Alessandro Giacobazzi. Il pavullese dell’Aereonautica, campione italiano di maratona, è quindi, a buon diritto, il primo modenese al traguardo. Seguono Mustafà Belghiti e Ahmed Ouhda, quest’ultimo allenato dal tecnico Piero Incalza. Conferma il buon momento il triatleta della MdS Riccardo Brighi, ottavo. Ognuno potrà trovarsi nella mega classifica, ma una menzione speciale va al "zemiàn" Giuseppe Cuoghi, unico a potersi vantare di aver corso tutte le 49 edizioni della Corrida. Nella gara femminile Elisa Palmero si è imposta molto nettamente in 44’57’’; la ventiquattrenne torinese (c.s.Esercito) è seguita da Elisa Cusma a Modena e studia scienze motorie; oggi ha staccato di 2 minuti la nostra Giulia Cordazzo, che può ben essere contenta del suo debutto e di aver dato quasi un minuto ad un’altra delle favorite, Barbara Bressi. Molto bene anche Federica Frigerio (Atl.MdS) al quarto posto. Ora inizia un anno di corse in tutta la provincia che serviranno a chi non è rimasto soddisfatto del proprio tempo per prepararsi all’edizione 2024, che porterà il numero 50 e coinciderà con i 150 anni della Fratellanza. Sarà un’edizione memorabile per la nostra corsa su strada.

Giuliano Macchitelli

Nella foto in alto il podio maschile, sotto l’arrivo di Giulia Cordazzo