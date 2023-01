Vince solo il Carpi all’esordio in Serie C

Sconfitta piena di rimpianti per la Sea Sub Modena, nella difficile trasferta ligure a Genova Prà contro l’Aragno Rivarolesi, per la 6^ giornata di serie B: 8-10 (3-1 2-4 3-3 0-2) il risultato finale in favore della forte squadra di casa, che ha saputo sfruttare gli errori in fase conclusiva della squadra modenese, che non è riuscita a sfruttare per due volte l’uomo in più nelle fasi conclusive della gara. Peccato perché la Sea Sub aveva confermato i segnali di crescita mostrati sabato scorso con Rapallo, e contro una squadra tecnicamente e fisicamente molto forte, era riuscita ad andare al cambio campo in parità, dopo aver chiuso avanti il primo tempo: la gara si è mantenuta in equilibrio anche nella terza frazione, ma poi nell’ultimo tempo i padroni di casa sono stati più lucidi nello sfruttare le occasioni da rete, mentre alla Sea Sub è mancato l’istinto del killer per riuscire a portare a casa un pareggio che sarebbe stato anche meritato. In serie C ci è voluto il pallottoliere per contare le reti nelle gare d’esordio di Coopernuoto Carpi ed Onda Blu Formigine: i primai hanno esordito battendo Padova 16-11, mentre i formiginesi sono stati pesantemente sconfitti 11-23. M.C.