Vincono facile Kerakoll e Villa d’Oro

Giornata tra luci ed ombre, quella che la pallavolo minore modenese passa agli archivi: in B situazione in vetta caotica, con sei squadre in testa a sei punti, tra cui la Kerakoll Sassuolo che vince facile a Carpi con l’Univolley 3-0 e la National Villa d’Oro, che passa a Viadana, 3-1, riscattando coì la sconfitta di Sommacanpagna, che comunque si conferma "tabù" per le modenesi, sconfiggendo Modena Volley 3-1 . Vince anche la Malagoli Tensped Spezzanese, che regola il Benacus Bardolino 3-2; niente da fare invece per la Moma Anderlini, che perde 1-3, partendo bene, ma cedendo alla distanza. In B1 Femminile, continuano le difficoltà di Volley Modena e BSC Materials Sassuolo, con l’attenuante di aver affrontato le prime della classe: le modenesi non riescono a portare a casa neppure un set, perdendone due ai vantaggi nel 3-0 per Campagnola, ma lottando alla pari con le più esperte reggiane. Con lo stesso risultato la BSC Sassuolo si arrende in casa alla capolista Giusto Spirito Rubiera: il 3-0 però non di discute. In B2 ride solo la Zerosystem S.Damaso, che si sbarazza di Piadena battendolo 3-1 (2522 2516 1925 2519) rimanendo in scia alle prime: male le altre, ma la Drago Stadium Mirandola impegna la capolista Isuzu Cerea, perdendo 1-3 . Sorprendente la netta sconfitta 0-3 (1625 1825 2325) della Moma Anderlini sul campo di un Viadana non molto accreditato, e molto èesante, per morale e classifica, la battuta d’arresto casalinga della Hidroplants Soliera 150, che cede 0-3 (2830 2225 2325) al Castelbelforte, che prevale nei momenti decisivi dei parziali. Nei Tornei Regionali, modenesi già protagoniste sia al maschile, con Ottica Dal Passo VGM, Corlo Hydra Italia ed EdilCam Cavezzo, in luce anche tra le ragazze, insieme a Sanmichelese, e la matricola terribile Giacobazzi Nonantola.

Riccardo Cavazzoni