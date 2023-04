Vincono Sasso e Spilamberto, Pgs in vetta

Promozione Bologna play-off ottavi gara-1, Gironi C-D. Il Sasso (Kalfus 19, Zucchini 15) mantiene il fattore campo, battendo gli Spartans: l’avvio è modenese, ma Marabini tiene lì i suoi dalla lunga distanza. Kalfus sale in cattedra mandando 35-28 alla pausa i locali; nel terzo quarto, 5 punti filati di Zucchini scavano il solco in un primo momento. Spartans rientrano fino al -6 (dopo il 54-38 Sasso), ma il duo Sciarabba-Zucchini gioca d’esperienza e manda i titoli di coda. Vince anche il Cus (Alessandrini 20), seppur con tanti errori da vicino l’anello. In fase offensiva Alessandrini fa il vuoto, con i modenesi che capitalizzano 3 liberi nel finale per il definitivo +5. Successo per Spilamberto contro Galliera; perde nettamente Nazareno (Lugli-Righi-Rizzo 10), con la capolista (del girone D) Pgs Ima che non fa sconti. Nella fase play-out, doppia sconfitta interna modenese, con Medolla (Barbieri 25) che cede 55-76 contro Pgs Corticella, mentre Carpine 67-72 contro la Vis Ferrara.

Risultati: Sasso Castelfranco-Spartans Ferrara 65-53, Pgs Ima-Nazareno 68-48, Granarolo-Diablos 60-48, Cus Mo.Re.-Horizon 59-54, Bianconeriba-Kings 78-67, Navile-Zola 74-66, Peperoncino-Arcoveggio 72-49, Spilamberto-Galliera 60-52.

Prima Divisione Reggio Emilia Girone C. La Pgs Smile Formigine chiude la prima fase in vetta solitaria, grazie alle ultime vittorie su Scandiano e Schiocchi. Nel big-match del pala ’Reggiani’, la McDonald’s Castelfranco (Aldrovandi 16, Sforza 13) supera Go Basket. Delude Magreta (Naletto 17), in serata no a Castellarano. Per i giallo-blu si tratta della terza sconfitta consecutiva. Campogalliano (Foroni 14, Ricchetti 13, Pellesi 11, Goldoni 10) ha la meglio su Mo.ba (Fiore 13, Liguori 10).

Risultati: Campogalliano-Modena 70-42, Iwons-Schiocchi 64-55, Castellarano-Magreta 73-50, Castelfranco-Go Basket 79-67, Formigine-Scandiano 90-31, Schiocchi-Formigine 60-78. Classifica: Formigine 38, Castelfranco 34, Castellarano 32, Go Basket 30, Campogalliano 24, Magreta 22, Schiocchi 20, Iwons 16, Modena 10, Accademia 8, Savignano 6, Scandiano 0.

Davide Ceglia