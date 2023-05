Virtus Camposanto vince in casa del Trebbo Decide Tammaro

Trebbo 79

1

Virtus Camposanto

2

TREBBO 79: Albertazzi, Fabbri, D. Corroppoli (16’ st Castagnoli), Zanfino (23’ st Scanabissi), Arteritano, S. Corroppoli (28’ st Veglia), Innocenti, Marchetta (16’ st Puzzo), Trezza (30’ st Capizzi), Mauro, Baravelli. A disposizione: Gallo, Pasolini, Celeste, Sicari. All.: Valtorta.

VIRTUS CAMPOSANTO: Aloe, Pizzi (20’ st Baraldi), Boschetto, M. Mensah, Pignatti, M. Mensah, Mogavero (42’ st Safir), Luppi (33’ st Natali), Tecku, F. Manfredini (20’ st Pecorari), Tammaro (38’ st Montorsi). A disposizione: Benetti, Cirani, D. Manfredini, Frigieri. All.: Luppi.

Reti: 4’ pt F. Manfredini (V), 22’ pt Zanfino (T), 19’ st Tammaro (V).

Note: ammoniti: D. Corroppoli (T), Pizzi (V), M. Mensah (V), Montorsi (V).

Importante vittoria in trasferta per la Virtus Camposanto, che passa per 2 reti a 1 sui padroni di casa del Trebbo.