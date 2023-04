Vis e Zocca, un punto per fare festa

Tutti in campo alle 15,30 oggi i dilettanti. In Eccellenza la Cittadella del debuttante Paraluppi si gioca la stagione ad Agazzano contro la seconda della classe che la precede a +2, la Modenese cerca punti salvezza a Sasso Marconi, il Castelfranco quarto riceve il Boretto per tenere viva la fiammella 2° posto (-6 ma con una gara in meno). Poi due derby, quello caldissimo in zona playout Vignolese-La Pieve e quello fra le ’spensierate’ Formigine e Castelvetro.

Verdetti. Dopo il Limidi oggi possono festeggiare altre due modenesi. In Seconda "F" alla Vis San Prospero (+6 a 2 gare dalla fine sul Campogalliano) basta un pari sul campo della Monari per tornare in Prima, ma i bianconeri possono festeggiare anche con un ko se il Campogalliano non vince a Santa Croce sulla Cabassi. Stessa situazione in Terza "A" dove lo Zocca (+6 a 2 gare dalla fine) è in Seconda con un punto contro la Madonna di Sotto o anche perdendo se il Real Maranello secondo non vince sul campo degli Eagles. In coda invece è già stata condannata alla discesa in Terza la Maranese (ultima di Seconda "H"), mentre è disperata la situazione del Baracca Beach (Seconda "F") ultima a -4 dalla Monari e -9 dal Mandrio a 2 gare dalla fine.

d. s.