Viti e Tressoldi insidiano Ferrari. Ballottaggio tra Racic e Torstvedt

Queste le ultima della vigilia, in ordine al match del Mapei Stadium, che vede opposte una Salerniatana che cerca la svolta – i campani non hanno ancora vinto - ed un Sassuolo che nelle ultime cinque gare ha racimolato appena due pareggi, segnando appena due gol su azione, e in casa non vince dal 24 settembre.

Qui Sassuolo. Ancora ai box Obiang d Henrique, Dionisi valuta non meno di un paio di avvicendamenti rispetto alla gara di lunedi sera. Il primo in difesa, dove Viti e Tressoldi insidiano Ferrari, il secondo sulla trequarti dove Bajrami deve ‘difendersi’ dalla concorrenza di Castillejo e Volpato. Da risolvere il ballottaggio tra Racic e Torstvedt a centrocampo, sembra invece certa, ancora, la conferma in avanti di Berardi, Pinamonti e Lauriente, dai quali il Sassuolo non prescinde a dispetto delle note fatiche offensivo che condiziono, di recente, il tridente neroverde. A gara in corso, spazi ovvi per Defrel e, con tutta probabilità, Mulattieri.

Qui Salernitana. C’è anche l’attaccante Simy a disposizione di Inzaghi. Dopo l’infortunio di Cabral il calciatore nigeriano entra in lista, e per l’allenatore dei campani rappresenta una soluzione in più in avanti. Ritorna tra i titolari Gyomber, che giostrerà da centrale dentro una difesa a quattro insieme a Pirola, con Bradaric e Mazzocchi sugli esterni. Tchaouna, Dia e Candreva i tre alle spalle dell’unica punta, che dovrebbe essere Ikwuemesi. "Possiamo vincere, ne sono convinto", ha detto alla vigilia Inzaghi, aggiungendo come "le parole, adesso, non contano niente: occorrono risposte in campo".