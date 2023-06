Vnl, i gialloblù in nazionale L’Italia surclassa la Serbia

Un giornata ricca di avvenimenti quella di ieri per il volley modenese e internazionale, culminata con la sfida di Volleyball Nations League tra Italia e Serbia, match clou della serata al concentramento di Rotterdam dominata dagli azzurri (3 a 0) in formazione tipo, ovvero senza Rinaldi e Federici in campo. Oggi ‘in pista’ il Brasile di Bruno contro la Slovenia alle 16:30 e la Germania di Brehme contro la Cina alle 20:30, mentre gli azzurri torneranno in campo domani per l’ultima partita di questo girone contro la corazzata Polonia.

ADIS LAGUMDZIJA ALLA LUBE. Intanto è arrivata l’ufficialità del trasferimento dell’opposto turco a Civitanova, dopo che un mese fa Modena Volley aveva già ufficializzato Sapozhkov al suo posto. Una trattativa andata in porto in inverno, con un plus per il giocatore che a Modena ha conquistato la Coppa Cev: "A farmi sognare è la Champions League – ha raccontato Lagumdzija – perché l’idea di sfidare le migliori squadre europee mi dà tanti stimoli".

MONDIALE E QUALIFICAZIONI OLIMPICHE. Intanto ieri il consiglio d’amministrazione della FIVB, riunito questi giorni a Punta Cana (Repubblica Dominicana), ha approvato il calendario del quadriennio olimpico 2025-2028, introducendo la grande novità che il Campionato Mondiale si disputerà ogni 2 anni e rivoluzionando le qualificazioni olimpiche. Alla rassegna iridata prenderanno parte 32 squadre suddivise in 8 pools (con 4 nazionali ciascuna), mentre alla seconda fase si qualificheranno le prime due di ogni girone dando vita subito a ottavi di finale e a seguire quarti, semifinali e finali. Nuovo sistema di qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028, poi. Oltre agli Stati Uniti (paese organizzatore), si qualificheranno le 5 vincitrici dei Campionati continentali, le 3 migliori classificate del Mondiale 2027 e infine le 3 migliori formazioni del world ranking non ancora qualificate. Il format dovrà essere approvato dal Comitato Olimpico Internazionale.

CORDOGLIO MODENA VOLLEY. Questo il messaggio di cordoglio della società di Giulia Gabana per la scomparsa di Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli: "Tutta Modena Volley esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandra Pederzoli, persona di enorme spessore umano, esempio di forza, tenacia, dignità e sensibilità. Alessandra ha convissuto con la malattia divenendo con gli anni un punto di riferimento per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla o conoscerla. Una donna di "speranza e sorriso", questo è stata Alessandra e questo resterà per tutti noi. Al marito Gian Carlo Muzzarelli, alla figlia Emma, alla famiglia e a tutte le persone che le volevano bene vanno le più sentite condoglianze e un enorme abbraccio".

Alessandro Trebbi