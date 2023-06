Vnl, prova di forza dell’Italia contro la Cina Il Brasile di Bruno sconfitto a sorpresa dal Giappone

Seconda giornata di gare per il secondo concentramento di Vnl in programma a Rotterdam per Italia e Germania e a Orleans, in Francia, per il Brasile di Bruno. Gli azzurri soprattutto hanno messo di nuovo in campo tutta la loro potenza di fuoco per domare la Cina, che non è mai riuscita a opporre una seria resistenza agli azzurri. Finalmente esordio in Vnl anche per Federici, il libero della Valsa Group arrivato da Monza, con qualche giro dietro, e soprattutto da metà secondo parziale spazio a Tommaso Rinaldi, che ha sostituito Michieletto venendo poi confermato nel terzo set e mettendo a segno 4 punti personali. In mattinata la grande sorpresa di questa seconda Pool: il Giappone di Yuki Ishikawa, infatti, è riuscito ad avere la meglio sul Brasile di Bruno col punteggio di 3-2. Dopo aver vinto i primi due set i nipponici si sono fatti rimontare riuscendo però a vincere la partita in un quinto set tiratissimo vinto 18-16. Infine la Germania di Anton Brehme, alla seconda sconfitta consecutiva.

Dopo il 3-2 patito dalla Polonia, i teutonici hanno perso anche 3-1 contro la Serbia: per il nuovo centrale di Modena Volley la soddisfazione personale di una prestazione coi fiocchi, addirittura 15 punti personali di cui 13 in attacco, miglior realizzatore dei suoi. Oggi in campo soltanto gli azzurri che giocheranno alle ore 20 proprio contro la Serbia. Brasile e Germania osserveranno invece la loro giornata di riposo, tornando poi in campo domani.