"Voglio una squadra da subito arrembante"

Attilio Tesser e Claudio Ranieri non si erano mai affrontati, seppur siano tra i più navigati, i più esperti e mettiamoci pure tra i più agguerriti di quella classe di allenatori che nell’epoca moderna sgmotiano con le nuove leve: "I colleghi della mia età, tra cui Ranieri, hanno fatto cose molto importanti – ha commentato il tecnico canarino – ci sono tantissimi bravi ragazzi che crescono, ma non esiste una linea comune. Le motivazioni valgono ancora più di tutto, come la fiducia che si può trovare all’interno di un gruppo, di una società. Se senti, dal cuore, che lavori con la massima serietà allora va bene, finchè sento questo andrò avanti". Parole che inquadrano quel che sarà l’incrocio con ’Sir’ Claudio che 48 ore fa ha raccontato ai colleghi sardi di aspettarsi un Modena arrembante fin da subito: "Mi piacerebbe esserlo, lo spero – ha sorriso Tesser, nella foto durante il match di Terni – ma con l’equilibrio che serve per giocare bene a calcio. Ranieri fa la sua parte, ma a me non dispicerebbe un Modena arrembante sotto la nostra curva subito, vedremo due squadre che si giocheranno la partita per vincerla. Io pensa che loro vorranno fare la partita, sono costruiti per vincere il campionato e mi aspetto un Cagliari aggressivo e molto propositivo". Cagliari con Paulo Azzi, ormai il passato per Tesser: "Lo ringraziamo per quello che ci ha dato lo scorso anno, ma adesso è un avversario e come tale lo tratteremo. Averlo avuto qui fino ad un mese fa può sembrare strano, ma siamo tutti abbastanza navigati da capire come va il calcio". In ultimo, l’accoglienza ai nuovi e i saluti a Gargiulo: "Ha sempre giocato, punto – ha detto Tesser – più di dimostrare fiducia così non posso fare. Ha chiuso un capitolo parziale con noi, a parte i tre mesi di infortunio con noi ha sempre giocato. Ionita? Ha una sua storia ben precisa, in queste ore che l’ho visto con noi mi ha fatto un’ottima impressione. Ci darà una mano importante, così come Ferrarini".

Alessandro Troncone