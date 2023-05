Volata finale durissima per la Symbol Amatori

Inizia la volata finale del campionato di A2 di hockey pista, che a tre giornate dalla fine non ha ancora emesso i verdetti, né per la promozione in A1, né per la retrocessione in B: per la massima serie lotta la Symbol Amatori, attesa questa sera alle 20.45 a Trissino, sulla pista della terza della classe, ma dopo il pessimo ultimo periodo, con due punti in tre gare, ai gialloblù potrebbe non bastare nemmeno vincere tutte e tre le ultime gare stagionali. In B, facile turno esterno per la Pico Mirandola, domani a Correggio con la terza squadra del club reggiano, ancora ferma al palo: i gialloblù sono già qualificati per le finali nazionali di fine maggio, che sembra proprio possano essere disputate al PalaSimoncelli. In pista anche la squadra femminile della Symbol Amatori, che domani alle 16 riceve il Forte dei Marmi.