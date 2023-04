Volata play off, Carpi cala il poker Nel mirino c’è il terzo posto

CARPI

4

FANFULLA

1

CARPI (4-2-3-1): Balducci; Casucci, Boccaccini, Calanca (18’st Varoli), Dominici (36’st Navarro); Yabre (33’st Cestaro), Ranelli; Beretta (29’st Cicarevic), Laurenti (14’st Olivieri), Sall; Arrondini. A disp. Ferretti, Sabattini, Mollicone, Castelli. All. Contini.

FANFULLA (3-4-1-2): Cizza; Bignami, Bettoni, Agnelli; Magnaldi (1’st Caradonna), Rosa, Tiziano (1’st Odalo), Bernardini; Cazzaniga (1’st Caprioli); De Anglis, Siani (10’st Confalonieri). A disp. Colnaghi, Souto, Pavesi, Lusha, Napoli. All. Maspero.

Arbitro: Campazzo di Genova

Reti: 12’ Sall, 20’ e 13’st Arrondini, 16’st Boccaccini, 23’st Bignami

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Tiziano, Beretta. Angoli 2-3. Recupero 1’pt e 3’st

Meglio di così era impossibile iniziare la volata verso i playoff per il Carpi, che col 4-1 sul Fanfulla ha allungato la mini striscia (7 punti in 3 gare) e il margine sulla sesta della classe (+4), rimettendo dopo mesi nel mirino anche il 3° posto del Forlì, ora distante solo 2 punti. Un risultato così rotondo al "Cabassi" mancava da un girone, dal 5-1 di novembre proprio allo Scandicci che giovedì in Toscana misurerà la crescita della squadra di Contini, brava nel 4-2-3-1 (rientri per Ranelli, Sall e Beretta) ad attaccare da subito alta il possesso palla di un Fanfulla che per 45’, a parte un retropassaggio avventato di Ranelli (bravo Dominici su Siani), non è mai arrivato al tiro. I biancorossi invece con la coppia Sall-Arrondini in 20’ hanno indirizzato il match. Prima l’assist di Arrondini (imbucato da Ranelli) per il tocco facile di Sall, in gol a 3 mesi e mezzo dall’ultima volta a Riccione, poi la sfuriata di Sall a sinistra col pallone che la punta pesarese ha addomesticato e poi scaraventato al volo in rete per il 2-0. In mezzo Boccaccini aveva sfiorato il gol di testa in un primo tempo dominato. Nemmeno i 4 cambi di Maspero a inizio ripresa e il passaggio al 4-3-1-2 hanno ridestato il Fanfulla, infilzato a ogni respiro dalla pressione biancorossa. Dopo un destro alto di Laurenti e una girata out dello spauracchio De Angelis (azzerato da Boccaccini e Calanca) è salito in cattedra il solito supersonico Beretta: sua la serpentina da destra col doppio dribbling e tiro ribattuto che Arrondini ha messo dentro per la doppietta, sua la punizione col contagiri per la testa di Boccaccini solo sul secondo palo per il 4-0. Gara chiuso con 30’ di anticipo, prima che Bignami rendesse meno amara la pillola al Fanfulla, salvato poi nel finale dal palo sul colpo di testa di Sall e dall’uscita di Cizza che ha tolto nell’uno contro uno a Sall la gioia della doppietta.

Davide Setti