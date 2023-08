Volley, colpo di scena Vettori l’opposto che ha fatto la storia "Smetto di giocare, mi ritiro"

Un fulmine a ciel sereno, una decisione inaspettata ma che arriva evidentemente dopo attente riflessioni. Luca Vettori ha appeso le ginocchiere al chiodo, e lo ha fatto comunicandolo con un lungo post sui social nella giornata di lunedì. "Non posso avere la certezza che sia la palla ad allontanarsi da me o che sia io ad allontanarmi dalla palla – le sue parole –. Siamo cristallizzati nel mezzo, ci scrutiamo forse, e con dignità assaggiamo la nostra distanza. Fuoriusciamo e rientriamo, a grandi ondate. Ebbene ci sono tanti modi per dirlo semplicemente. Smetto. Finisco. Lascio. Mi ritiro. (Ciò che questo comporta è, credo, più complesso). Oltre alla fine del mio lavoro, ovvero ciò a cui mi sono dedicato e iperspecializzato per circa quindici anni di vita, questo momento provoca un bisogno chiaro: ri-paesarsi, ritrovare il proprio paese".

Cosa rappresenti Luca Vettori per Modena è noto a tutti i tifosi: il ‘Vetto’ è stato l’opposto di quasi tutti i successi della gestione Pedrini: la Coppa Italia 2015, seguita dalla Supercoppa, la Coppa Italia e lo scudetto 2016, la Supercoppa all’inizio della stagione successiva. In più, Vettori ha giocato la sua ultima stagione di livello proprio al PalaPanini, nell’annata 2020-2021, quella post Covid. Poi una stagione mai decollata in Cina e infine l’ultimo anno, deludente, a Narbonne, prima della decisione di ritirarsi. Senza escludere un ritorno, o almeno così lasciando intendere le sue parole, ma staccandosi da un mondo nel quale l’opposto di Parma è sempre sembrato un pesce forse non fuor d’acqua ma comunque atipico, sia nella gestione delle emozioni in campo, sia nella riservatezza e nella profondità fuori. Lo dimostra anche il suo rapporto con la Nazionale, contrastato: "Farò una piccola rivelazione impopolare – si legge –. Quando cantavo l’Inno di Mameli, prima delle partite, tutti in fila abbracciati, tra me e me, baravo. Fin dai primi anni di Nazionale, ho iniziato nell’ultima strofa a far cadere una T. Ammutolivo una T. Siam pronti all’amor-e, l’Italia chiamò".

