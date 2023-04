Volley Femminile A2

bsc sassuolo

1

ipag montecchio

3

(2225 2523 1925 1925)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Masciullo 3, Pistolesi 6, Civitico 17, Manfredini 22, Busolini 6, Pelloni (L1), Dhimitriadi, Bondavalli 1, Martinez 1, n.e. Scacchetti, Rosculet; all.: Venco. IPAG MONTECCHIO MAGGIORE: Marconato 15, Bartolucci 5, Angelina 19, Barbazeni 2, Mazzon G. 13, Tanase 15, Maggiopinto (L1), Esposito 4, Nardelli 3, Cometti, Brandi 3, Muraro 1, n.e. Ghiotto )L2); all.: Sinibaldi.

Arbitri: Nava (VillasantaMB) – Di Lorenzo (PA). NOTE: Durata set 24’ 28’ 24’ 25’ per un totale di 101’; Sassuolo 68 su 85 (B.S. 10, vinc. 6, Muri 8, E.P. 8); IPAG 80 su 98 (B.S. 10, vinc. 4, Muri 7, E.P. 7).

SASSUOLO

Non c’è il lieto fine, nell’ultima gara stagionale della BSC Materials Sassuolo, che chiude l’annata con una netta sconfitta contro un Montecchio Maggiore indisponibile ai regali, nonostante i playoff fossero sfumati venerdì sera: le biancoazzurre ci provano, rimangono in partita per due set pieni, giocando alla pari, e mettendo in difficoltà le avversarie, ma dalla terza partita in poi Venco inizia a mettere in campo anche le seconde linee, mentre Montecchio, pur con qualche cambio, insiste con le titolari, spegnendo qualsiasi velleità della squadra di casa.

A2 pool promozione: Talmassons - Busto Arsizio 3-1; Soverato - Olbia 3-0; Martignacco – Mondovì 0-3; Roma V.C. – Trentino 3-2; S.Giovanni in Mar. – Brescia 3-1; BSC Materials Sassuolo – Montecchio Magg. 1-3. Classifica Roma V.C. punti 80 (Promossa in A1), Trento 72, S.Giovanni in Marign. 64, Brescia 59, Talmassons e Montecchio Magg.. 56, Mondovì 55, Busto Arsizio 53, BSC Materials Sassuolo 50, Soverato 40, Martignacco 38, Olbia 31.

r.c.