Volley, Idea Sassuolo altro botto di mercato: ingaggiata Ilaria Anello

A Sassuolo sembra proprio che vogliano fare le cose per bene, dopo l’inaspettato ripescaggio nella B1 femminile della prossima stagione: non passa giorno senza che la società della Presidente Morena Balestrazzi annunci una nuova giocatrice, che fanno chiaramente intendere come la nuova categoria sia stata presa seriamente dal club biancoazzurro. Lunedì è stato confermato l’arrivo della giovanissima Giulia Magnani, schiacciatrice classe 2006, cresciuta nella Mondial Carpi prima, e nella SdP Anderlini poi, con la quale l’anno scorso, nel quadro del Progetto Emilia, ha partecipato al torneo di B2, svolgendo però parecchi allenamenti con la serie A2. Ieri invece un altro botto, con l’ingaggio della 21enne schiacciatrice Ilaria Anello (nella foto), nata ad Aosta come la gemella Letizia, con la quale l’anno scorso ha giocato in A2 ad Offanengo: ben dotata fisicamente col suo 1,82 d’altezza, la Anello può giocare anche opposta, ruolo dove era stata lanciata in B1 a Biella dall’ex allenatore sassolese Maurizio Venco, che probabilmente l’ha caldeggiata al suo ex vice Alessandro Minghelli, ora titolare della panchina sassolese.

r.c.