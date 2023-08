Volley, Idea Sassuolo Presa l’esperta Bateman per ripartire in B1 Idea Volley Sassuolo ha iniziato ad allestire la squadra per il prossimo torneo di B1 femminile con l'ingaggio dell'alzatrice Emma Bateman. La dirigenza biancoazzurra ricostruirà una squadra che conosce bene la categoria, con l'aggiunta di Vittoria Fornari in prestito da Rubiera.