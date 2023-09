Volley, Italia promossa ai quarti Macedonia del Nord divorata Rinaldi e Sanguineti a riposo

Nessuno spazio per Rinaldi e Sanguinetti, in un ottavo di finale semplice semplice che ha promosso l’Italia di Ferdinando De Giorgi ai quarti di finale dell’Europeo di casa. In quel di Bari gli azzurri hanno spazzato via la Macedonia del Nord, nel terzo parziale c’è stato spazio per un pezzo di panchina, Sbertoli, Scanferla e Bovolenta, ma non per il duo della Valsa Group che è rimasto in panchina in attesa di tempi migliori: in effetti soprattutto Rinaldi si è dimostrato essere il jolly utilizzato dal ct quando le cose vanno male. Impegnato ieri sera anche Anton Brehme con la sua Germania, mentre la prossima sfida azzurra sarà sempre a Bari martedì 12 settembre, per cercare un pass per la Final Four: Rinaldi e Sanguinetti vogliono appuntarsi sul petto la prima medaglia con la maglia della Nazionale. Probabile che in semifinale gli azzurri trovino la Francia di Andrea Giani, Roberto Ciamarra ed Earvin Ngapeth, che negli ottavi ha battuto la Bulgaria e si appresta, a Varna, a giocare contro la Romania i quarti di finale. Proprio l’ex asso di Modena Volley, Ngapeth, è stato determinante nel successo degli ottavi grazie alle sue serie in battuta, anche se ormai sembra aver perso il suo posto da titolare, e i suoi ingressi sono appunto o per il servizio o per la ricezione. I titolari, a oggi, sono Louati e Carle. Per Roberto Ciamarra, che sarà il vice Petrella in questa stagione, è previsto il rientro a Modena tra Europeo e pre-olimpico.

E a proposito di Modena, la squadra, senza ‘soli’ quattro elementi (Sanguinetti, Rinaldi, Brehme e Bruno) continua ad allenarsi a pieno ritmo in città, per farsi trovare pronta a ottobre quando il via al campionato imporrà una partenza bruciante dai blocchi: oggi sarà la volta di un ‘team building’ ormai classico, quello presso la sede di Paintball Modena: un’occasione, oggi pomeriggio, per sperimentare qualcosa di nuovo, sempre agli ordini di Francesco Petrella e del preparatore atletico Oscar Berti.

a.t.