Volley, le amichevoli pre campionato

Alcuni piazzamenti interessanti a livello senior, ed il consueto successo organizzativo e tecnico a livello giovanile hanno caratterizzato il week end pallavolistico minore modenese: la terza edizione del Memorial Andrea Nannini, il Trofeo organizzato dalla Scuola di Pallavolo in memoria di uno dei propri fondatori, ha visto affrontarsi quasi settanta squadre in sei categorie giovanili, che hanno visto ben quattro successi delle squadre di casa. A livello Senior i fari erano puntati sul PalaMadiba, dove si è disputato l’atteso triangolare, valido per il trofeo Emmeti Clima Golden: ad aggiudicarselo il Gabbiano Mantova, capace di superare 2-1 i padroni di casa della National Transport Villa d’Oro, e di surclassare la Stadium Mirandola in evidente difficoltà con il risultato di 3-0. Nell’ultima gara in programma è la National a strappare il secondo posto, superando 2-1 una Stadium troppo altalenante, ma che sembrava essersi ritrovata: nella finale del Trofeo Emmeti Clima Silver, riservato alle squadre di serie C, successo della Tecnoarmet Soliera 150, vittorioso 3-0 sull’Edil Cam Cavezzo, davanti ad Ottica Dalpasso Modena Volley ed Emmeti Clima VGModena Volley. A livello femminile il clou del week end era a Campagnola, dove si è disputato il Trofeo Bar Ricchi con formazioni di B1 femminile: il successo è andato alle padrone di casa della Tirabassi & Vezzali sul Volley Modena di Di Toma, ma solo al tie break, e solo con una prova caparbia delle reggiane, che sapevano resistere al bel ritorno delle modenesi, arrivate in finale superando il Fatro Ozzano.

Nelle altre amichevoli del week end, successo della Zerosystem S.Damaso sull’Hidroplants Soliera 150 per 3-1, e della Kerakoll Sassuolo per 3-2 sulla Malagoli Tensped Spezzanese: tornando al Memorial Nannini, la squadra di casa ha portato a casa il successo nelle Under 14 ed Under 16 femminile, mentre l’Under 18 è stata vinta dal Mosaico Ravenna, ed Under 15 ed Under 19 nel settore maschile, mentre la finale dell’Under 17 è andata ai piacentini della Gas Sales Volley.

r. c.