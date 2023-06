Volley Maschile A3

La Lega pallavolo ha ufficializzato i numerosi passaggi di titoli sportivi, coinvolgenti tra le altre anche la Stadium Mirandola, che ha avuto il via libera per iscriversi dopo l’acquisizione da Aversa: saranno giorni di alacre lavoro burocratico per i dirigenti gialloblù, che contemporaneamente stanno lavorando per allestire una squadra che non soffra come quest’anno, e si possa salvare agevolmente. Da Mirandola non arrivano commenti alle nostre anticipazioni di ieri, ma non per questo mancano le conferme ’ufficiose’ sulle mosse di mercato della Stadium, che diventano ogni giorno più chiare: intanto non sarà della partita Alessandro Galliani, 25enne schiacciatore l’anno scorso a Cantù in A2, perché il posto di secondo schiacciatore, in diagonale con l’altra nuova banda Andrea Nasari, sarà il 29enne veronese Federico Rossatti (foto), 204 centimetri d’altezza e potenza, titolare l’anno scorso alla Wimore Parma per la quale ha messo a terra 327 punti in 26 gare, ma con presenze anche in A2 ed addirittura A1 a Castellana Grotte. Con lui potrebbe arrivare come primo rilievo Elia Scita, 20enne schiacciatore l’anno scorso a Sabaudia in A3, che andrà a comporre la panchina dove troveranno posto Schincaglia e Scaglioni, mentre si cerca un secondo libero, Angiolini non rimarrà. Nel femminile l’Idea Sassuolo sempre più vicina all’uscita di scena dopo una sola stagione in A2: la presidente Morena Balestrazzi ha in agenda un paio di incontri con alcune ditte, e da quello che emergerà da questi incontri, si capirà il destino delle biancoazzurre. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando anche per un ’piano B’: ripartenza dalla B1.

Riccardo Cavazzoni