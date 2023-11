Volley Maschile A3. Stadium, tabù trasferte: altro ko

acqui terme

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Baratti 1, Martino 14, Morchio, Cester 15, Graziani 10, Esposito 7, Martina L1), Bettucchi, Perasolo 11, n.e. Russo (L2), Corrozzatto, Stamegna, Garra, Russello; all.: Rizzo.

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 10, Rustichelli R. 6, Albergati 13, Rossatti 11, Bombardi 8, Quartarone 2, Rustichelli M. (L1), Bevilacqua, Gozzi (L2), n.e. Capua, Scita, Canossa, Schincaglia, Scaglioni; all.: Mescoli.

Arbitri: Fontini – Galletti Dalila.

Note: Durata set 25’ 36’ 29’ per un totale di 90’; Acqui 57 su 78 (B.S. 9, Vinc. 6, Muri 7); Stadium 50 su 68 (B.S. 13, Vinc. 3, Muri 6).

Continua il tabù delle trasferte per la Stadium Mirandola, che torna dal Pimonte stringendo l’ennesimo pugno di mosche: salgono così a diciotto le gare perse su diciotto gare giocate lontano dal PalaSimoncelli, ed anche ieri, come già successo in tutte e tre le gare di questa stagione, perdendo due set su tre ai vantaggi, segno che la gestione dei momenti difficili, ancora proprio non funziona. "Abbiamo giocato Bene – conferma Marcello Mescoli, tecnico della Stadium – perché ce lo confermano anche i numeri, ma ci manca sulla partita punto a punto la lucidità di tirare fuori una giocata importante in un qualsiasi fondamentale che ci permetta di vincere il set. Comunque non possiamo perdere un parziale in cui siamo 12-18 come nel secondo, è successo esattamente quello che è successo a Savigliano e a Belluno." Il rammarico è grande in casa gialloblù, perché se nel primo set si è quasi sempre inseguito, tranne un passaggio sul 14-12 per la Stadium stroncato da un time out dei padroni, di casa, dalla seconda partita in poi i mirandolesi hanno giocato alla pari con i più quotati avversari, sfiorando il successo in almeno un set, il secondo, che avrebbe potuto girare l’inerzia della gara. Se è vero che l’ingresso di Perassolo fa riprendere fiato al gioco dell’Acqui, Mirandola però spreca un vantaggio importante, e poi è anche sfortunato nel concitato finale di set, dove gli arbitri ribaltano una palla che poteva essere decisiva. Nonostante tutto la Stadium resta in partita, e prova di nuovo a sfuggire, salvo farsi rimontare e quindi sorpassare.

Risultati: Sarroch – Savigliano 2-3; CUS Cagliari – Garlasco 3-0; Acqui Terme - Stadium Mirandola 3-0; Brugherio – Mantova 1-3; S.Donà – Bologna 3-2; Salsomaggiore Terme – Motta 1-3; Riposa: Belluno.

Classifica: Mantova (*) e S.Donà punti 12, CUS Cagliari (*) ed Acqui Terme (*) 9, Savigliano (*) e Bologna 8, Motta 7, Belluno (*) e Stadium Mirandola 6, Sarroch 5, Garlasco 4, Brugherio 3, Salsomaggiore Terme 1. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni