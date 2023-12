Volley minore, i risultati delle modenesi

Si chiude con un botto negativo, la prima fase dei campionati minori di pallavolo, che torneranno in campo solo a metà gennaio, con il dodicesimo week end stagionale: la sorpresa in negativo è la netta sconfitta patita dalla Kerakoll Sassuolo a Viadana, battuta d’arresto che costa alla squadra di Pupo Dall’Olio l’imbattibilità stagionale, ma non la vetta della classifica, che rimane in mano a Bigarelli e compagni, sia pure con soli due punti di vantaggio sulla inarrestabile National Villa d’Oro, che soffre per vincere da tre contro un poco arrendevole Univolley Carpi, e sulla stessa Viadana. L’unica altra modenese a vincere prima di Natale è la Malagoli Tensped Spezzanese, a cui evidentemente il cambio d’allenatore ha fatto bene, visto che da quando è arrivato Bosi, ha fatto sei punti in tre gare, impensierendo anche Sassuolo: niente da fare invece per Modena Volley e Moma Anderlini con la classifica, specie per i giovanissimi di Tomasini, che comincia a fare paura.

A proposito di Natale "di magro", anche in B1 femminile le modenesi non fanno salti di gioia, ma le avversarie erano tra le più quotate del girone, e se la BSC Sassuolo ha faticato moltissimo per provare ad opporsi ad una Imola confermatasi forte, soprattutto il Volley Modena si è ben difeso, costringendo Garlasco ai vantaggi in un secondo set, che se vinto avrebbe potuto girare la partita. In B2 femminile l’unica modenese a vincere è la Drago Stadium Mirandola, che si aggiudica al tie break un bellissimo derby con la Zerosystem S.Damaso: Mirandola conferma di aver finalmente trovato la quadratura del cerchio, e si issa al di fuori della zona calda della classifica, un punto dietro l’altalenante Moma Anderlini, e davanti di uno all’incostante Hidroplants Soliera 150. Vanno in vacanza anche i tornei regionali, e per la prima volta non ci saranno modenesi in testa in serie C alla Pausa Natalizia: un po’ meglio in serie D, dove Bulloneria Emiliana PGS, se vincerà il recupero di giovedì, e la Holacheck Maritain festeggeranno Natale in vetta.

r. c.