Volley minore, i risultati delle modenesi

Week end tra importanti conferme, e qualche scivolone più o meno atteso, quello che le squadre modenesi di pallavolo passano agli archivi: in serie B maschile vincono tutte le prime della classe, tra cui la capolista Kerakoll Sassuolo, e l’inseguitrice National Villa d’Oro, con la classifica che un po’ si allunga, o quanto meno si divide in due o tre gruppi. La Kerakoll fa sua l’intera posta, battendo 3-1 un temuto Ongina, presentatosi però a Sassuolo privo del suo bomber, il modenese Alessandro Bartoli: nelle file grigiorosse bene il solito Bigarelli, ma soprattutto Filippo Anceschi, che segna 20 punti. Vittoria senza discussioni della National nel derby cittadino contro la Moma Anderlini, che resiste un set, poi cede alla distanza per 0-3: tra i rossoneri prova concreta di Andreoli e Mocelli, mentre tra i ragazzi di Tomasini si salva il solo Signorini. Tutte sconfitte le altre tre modenesi, con la sola Univolley Carpi che prova ad impensierire il Sommacampagna, che ha bisogno di quattro set per violare il PalaHack: senza discussioni gli 0-3 rimediati dal Modena Volley contro il Viadana, e dalla Malagoli Tensped a Remedello.

Nel settore femminile, brillante conferma del Volley Modena di B1, che dopo la vittoria a Sassuolo, si conferma strapazzando il pericoloso Rimont Genova per 3-0: dopo due set molto combattuti, ma che le ragazze di Di Toma portano a casa con lucidità, il terzo set è una passeggiata verso una classifica più tranquilla. Niente da fare invece per la BSC Materials Sassuolo a Gossolengo, contro la prima della classe.

Scendendo di categoria, arriva a Piacenza la prima sconfitta Stagionale della Zerosystem S.Damaso, che nel primo scontro al vertice rimedia uno 0-3 ingiusto nelle proporzioni, visto che ogni set è finito ai vantaggi. Così l’unica modenese vincente in B2 è la Moma Anderlini, che con una prova gagliarda spezza la resistenza dell’Hidroplants Soliera 150, capace però, sotto 0-2, di rientrare prepotentemente in partita con un terzo set stellare, ed un quarto perso solo29-31, che avrebbe potuto portare almeno un punto. Continua invece la crisi della Drago Stadium Mirandola, ancora a secco di vittorie: con molte pedine importanti a mezzo servizio, come Bignardi, Bernardoni e Perani, può poco contro un Castelbelforte cinico ed impietoso.

Riccardo Cavazzoni