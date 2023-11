Volley minore, il programma del weekend

Week end pieno di derby, il quinto nei tornei di pallavolo minore: il più importante è sicuramente quello di B1 femminile, dove al Pala Consolata di Sassuolo, alle 18, si affrontano la BSC Materials ed il Volley Modena. In palio ci sono tre punti molto pesanti in chiave salvezza, con le biancoazzurre di Minghelli reduci dal buon successo esterno a Piacenza che consente loro di allontanare la zona pericolosa, ma con il Volley Modena che arriva dalla conquista del primo punto stagionale contro la fortissima Rubierese, insieme al quale ha portato a casa anche molte sicurezze in più.

Anche nel torneo di B2 femminile c’è un derby molto delicato, di scena al PalaBonatti di Mirandola, dove la Drago Stadium riceve alle 18 la Moma Anderlini: entrambe le squadre hanno fino ad ora raccolto molto meno di quanto sia nelle loro possibilità, ed il successo aiuterà sicuramente la classifica, e "l’umore" di chi prevarrà. In casa le altre due modenesi, con l’imbattuta Zerosystem S.Damaso che riceve l’abbordabile Top Volley Verona, alla Bortolamasi alle 18, e la Hidroplants Soliera 150 che prova ad insistere sul buon momento, dopo il bel successo esterno proprio contro la Top Volley, ricevendo alla Loschi alle 18.30 il pericoloso Piadena. Nel recupero della 4^ giornata di B maschile, la Kerakoll Sassuolo ha superato con un netto 3-0 la Gas Sales Piacenza, portandosi in vetta alla corta classifica del girone, che raduna otto squadre in tre punti: oggi i ragazzi di Pupo Dall’Olio testano la leadership sul difficile campo dell’AMA S.Martino in Rio, reduce dalla scoppola di Carpi, ma che in casa ha sempre vinto, mentre l’Univolley Carpi cerca punti facili proprio a Piacenza. Il match clou della giornata è sicuramente quello delle 19 alla Palestra Marconi, dove la National Villa d’Oro, dopo il turno di riposo, riceve la capolista Kema Asola Redemello, con i rossoneri di Barozzi che puntano ad un successo da tre punti per riaprire definitivamente la corsa ai playoff: delicatissimo per la zona salvezza le altre due sfide, con il derby delle 19.30 al PalaPanini tra Modena Volley e la Moma Anderlini, e la gara della Bursi di Fiorano, alle 20.30, tra una Malagoli Tensped Spezzanese che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ed il rognoso Viadana Volley

Riccardo Cavazzoni