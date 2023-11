Volley minore, le squadre modenesi in campo

Doppiato il traguardo del primo mese di campionato, il volley minore modenese si prepara ad un altro week end ricco d’insidie e di importanti verifiche, soprattutto per le squadre di B maschile, che veleggiano con il vento in poppa: la capolista Kerakoll Sassuolo riceve alle 18 al PalaPaganelli l’insidiosa Canottieri Ongina di Monticelli, che dopo aver pagato una brutta partenza, è in serie positiva da tre turni, e nell’ultima gara giocata ha messo sotto anche Redemello. Fari puntati sul PalaAnderlini, dove alle 18 una Moma Anderlini gasata dal primo successo stagionale nel derby con Modena Volley, riceve una National Villa d’Oro poco intenzionata a fermarsi, dopo la bella vittoria sempre sul Redemello, e sul PalaHack, dove l’Univolley Carpi in serie positiva da due turni, riceve il quotato Sommacampagna. Trasferte difficili per le altre modenesi, con Modena Volley che prova a fermare a domicilio il Viadana di Bartoli, e la Malagoli Tensped Spezzanese di scena sul campo del pluricitato Redemello.

Turno complicato anche per le modenesi di B1 femminile, con il Volley Modena, reduce dalla prima vittoria stagionale a Sassuolo, che cerca conferme e punti ricevendo alle 17.30 alla Palestra Guarini il Rimont Progetti Genova, bel mix di giovani interessanti del vivaio della Normac, ed elementi di categoria: decisamente più complicata la trasferta della BSC Sassuolo a Gossolengo ospite di una delle due capoliste del girone, formazione imbottita di prospetti interessanti e con qualche giocatrice con esperienze recenti in serie A. Nel torneo di B2 la gara "modenese" più importante si gioca alle 18 al PalaAnderlini, dove la Moma riceve la matricola Hidroplants Soliera 150, entrambe reduci da due 3-2: positivo per le ragazze di Roberta Maioli, negativo per quelle di Rovatti, ma entrambe a caccia di punti salvezza. In realtà il match clou della giornata è in programma a S.Giorgio Piacentino, dove la locale capolista, imbattuta e con soli due set subiti, riceve una sorniona Zerosystem S.Damaso, che a sua volta imbattuta, insegue ad un punto: delicaa anche la trasferta di una Drago Stadium al di sotto delle attese, impegnata a Bigarello contro un quotato Castelbelforte.

Riccardo Cavazzoni