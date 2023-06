Volley Modena, ecco Bozzoli "Spero di aiutare la squadra"

Come anticipato su queste colonne qualche settimana fa, ieri il Volley Modena, che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile, ha ufficializzato l’ingaggio della schiacciatrice Giulia Bozzoli, classe 2004, cresciuta tra Anderlini Modena ed Academy Sassuolo, reduce da una buona annata a Montale in A2, dove ha raccolto una media di quasi due punti a partita, partendo però quasi sempre dalla panchina. Dopo l’arrivo di Bubu Lancellotti, ed in attesa della conferma dell’arrivo di Amelia Bici, Bozzoli rappresenta un tassello importante. "Il progetto mi è piaciuto fin dall’inizio – conferma Bozzoli – Essendo una modenese doc, mi piacerebbe riportare il Volley Modena a livelli importanti nel giro di qualche anno, magari sulle orme di mia madre, Barbara Braghiroli, che ha giocato anche qui".

Riccardo Cavazzoni